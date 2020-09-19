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  3. Göçmen taşıyan fiber tekne battı, 1'i bebek 2 kaçak göçmen yaşamını yitirdi

Göçmen taşıyan fiber tekne battı, 1'i bebek 2 kaçak göçmen yaşamını yitirdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı geçiş yapan kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber tekne battı.

Göçmen taşıyan fiber tekne battı, 1'i bebek 2 kaçak göçmen yaşamını yitirdi

Bodrum ilçesi açıklarında, bu sabah saat 03.50'de bir fiber teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi yönlendirdi. Ekipler, yaptıkları arama sonunda 17 göçmeni kurtardı.1 bebeğin ise cesedine ulaşıldı.

Hastaneye kaldırılan kaçak göçmenlerden bir kadın da doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Teknede 4'ü kadın 4'ü çocuk 19 kişinin bulunduğu öğrenildi.

 

Göçmen taşıyan fiber tekne battı, 1'i bebek 2 kaçak göçmen yaşamını yitirdi

Göçmen taşıyan fiber tekne battı, 1'i bebek 2 kaçak göçmen yaşamını yitirdi

Göçmen taşıyan fiber tekne battı, 1'i bebek 2 kaçak göçmen yaşamını yitirdi



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