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  3. Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule'ye geçişler kapatıldı (2)

Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule'ye geçişler kapatıldı (2)

Edirne'de, bu sabah geçişlere kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı yolu, öğle saatlerinde yeniden açıldı.

Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule'ye geçişler kapatıldı (2)

GEÇİŞLERE İZİN VERİLMEYE BAŞLANDI

Edirne'de, bu sabah geçişlere kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı yolu, öğle saatlerinde yeniden açıldı. Jandarma ekipleri, bariyerleri kaldırarak, gelen göçmenlerin geçişlerine izin vermeye başladı. Yolun açılmasıyla birlikte bölgede bekleyen göçmenler de Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru geçmeyi sürdürüyor.

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Kaynak: DHA




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