Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule'ye geçişler kapatıldı (4)

YUNAN GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN TOMA'LI MÜDAHALE

Yunanistan'ın asker ve polisleri, geçişlere kapalı tutulan Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere gaz bombası ile müdahale etti. Kastanies Sınır Kapısı'ndan içeri TOMA sokan Yunan güvenlik güçleri, tampon bölgede 3 gündür bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin üzerine tazyikli su sıktı. Bir yandan su sıkan Yunan asker ve polisleri bir yandan da ses bombası, gaz bombası ve biber gazı ile göçmenleri dağıtmaya çalıştı. Arbedenin yaşandığı tampon bölgede zaman zaman silah sesleri de duyuldu. Göçmenler arasında yaralananlar olurken, taş atarak, Yunan güvenlik güçlerine karşılık vermeye çalıştıkları görüldü. Atılan gazdan çok sayıda göçmen etkilendi.

Kaynak: DHA