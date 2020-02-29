GÖÇMENLER BUGÜN DE EDİRNE'YE GİDİYOR
İstanbul'da dün toplanan göçmenler gruplar halinde taksi ve otobüslere binerek Edirne'ye gitmişti.
İSTANBUL'da toplanan göçmenler bugün de Edirne'ye gitti.
İstanbul'da dün toplanan göçmenler gruplar halinde taksi ve otobüslere binerek Edirne'ye gitmişti. Aralarında çocukların da olduğu göçmen grupları bugün de Edirne'ye hareket etti. Zeytinburnu'nda bazı taksilerin ve minibüslerin hazır beklediği görüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Araçları bekleyen mülteciler
-Taksilere binenler
- Genel ve detay görüntüler
Kaynak: DHA
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