Göçmenleri taşıyan araç kanala devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde, göçmenleri taşıyan aracın sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.Alınan bilgiye...
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde, göçmenleri taşıyan aracın sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.E'nin kullandığı 34 BF 7819 plakalı hafif ticari araç, Gala Gölü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.
Kazada, sürücü B.E. olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve yaralanan Bangladeş uyruklu 11 kişi, ambulanslarla Enez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. B.E'nin naaşı da aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu belirlenen 11 kişi, tedavilerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kaynak: AA
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