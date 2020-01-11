Göçmenleri taşıyan tekne battı: 11 kişi öldü!
İzmir Çeşme'den çok acı bir haber geldi. Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişi hayatıbı kaybederken 8 kişi kurtarıldı
Akşam saatlerinde İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Yalı Mahallesi açıklarından bağırma sesleri duyulması üzerine jandarma hattına ihbarda bulunuldu.
Sahil Güvenlik unsurlarının olay yerine intikali sonrası düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin battığı tespit edildi.
Denizde yardım bekleyen 8 kişiyi kurtaran ekipler, 8'i çocuk 11 kişinin cansız bedenine ulaştı.
Kurtarılan düzensiz göçmenlerin teknede 19 kişi olduklarını belirtmesi ve denizde yapılan araştırma sonrası arama kurtarma çalışması sonlandırıldı. Düzensiz göçmenler ve cansız bedenler kıyıya çıkarıldı.
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