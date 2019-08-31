Göçmenlerin kaçak geçişini mobil radar önledi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı geçiş yaparken sahil güvenlik mobil radarı tarafından tespit edilen 33 kaçak göçmen, yakalandı.

Sahil Güvenlik mobil radarı dün saat 05.30'da, Kuşadası açıklarında lastik botla bir grup kaçak göçmenin, Yunan Adaları'na gitmeye çalıştığını tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu ekibi tarafından durdurulan lastik bottaki Suriye uyruklu 18'i erkek, 7'si kadın ve 8'i çocuk toplam 33 kişi yakalandı. Yakalanan kaçaklar, sahil güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemleri yapılan Suriyeli grup, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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DHA