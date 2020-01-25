Göçük altından çıkarılan 2,5 yaşındaki çocuk 24 saat sonra kurtarıldı!

Elazığ Merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde 2,5 yaşındaki bir çocuk enkazdan sağ kurtarıldı.

İlk belirlemelere göre çocuğun adının Yüsra Yıldız olduğu öğrenilirken, küçük çocuğun annesinin ve babasının da enkaz altında olduğu bilgisini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi.

“ANNE VE BABA ÜST ÜSTE”

Koca, küçük çocuğun annesinin sağ olduğunu ve enkaz altında tıbbi yardım aldığını belirtirken babanın yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Koca, anne ve babanın üst üste bulunduğunu da ifade etti.