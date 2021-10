God of War Steam’e geldi mi? Epic Games'e geldi mi? God of War sistem gereksinimleri nasıl olacak? God of War PC fiyatı ne kadar? Santa Monica Studios'un Play Station 4 için özel olarak çıkarttığı God of War oyunu PC platformuna da geliyor. Oyun PS4 platformunda satış rekorları kırmıştı ve diğer platformlara çıkması merak konusuydu. Peki, God of War Steam’e geldi mi? Epic Games'e geldi mi? God of War sistem gereksinimleri nasıl olacak? God of War PC fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde...

Oyunun başrolünde Kratos adlı mitolojik karakter yer alıyor. Kratos İskandinav tanrıları ve canavarlar ile mücadele ediyor. Görevi bu sert ve acımasız dünyada kendini ve oğlunu korumak için savaşmak. Bu kapsamda oyuncular God of War hakkında birçok sorunun cevabını merak ediyor. God of War Steam'e geldi mi? Epic Games'e geldi mi? God of War sistem gereksinimleri nasıl olacak? God of War PC fiyatı ne kadar? başlıklarını haberimizde yanıtlıyoruz. GOD OF WAR STEAM'E GELDİ Mİ? EPIC GAMES'E GELDİ Mİ? Kısa süre önce yapılan duyuruya göre 2018 yılında Play Station platformu için çıkan God of War oyunu PC'ye geliyor. Çıkış tarihi ise tahmin edilenden çok daha erken oldu. God of War PC sürümü 14 Ocak 2022 tarihinde Steam ve Epic Games üzerinden çıkış yapacak. Ancak bu platformlardan şu an için ön sipariş mevcut. GOD OF WAR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NASIL OLACAK? Windows 10 64 bit işletim sistemi ve 80 gb'lık bir depolama yeri isteyen oyunun diğer sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı. Ancak kullanılacak teknolojilerle ilgili bilgilere yer verildi. Aslına Sadık Zengin Görseller PC için daha da geliştirilmiş çarpıcı görseller. En üst performansı sunabilmek için kilidi kaldırılan kare hızlarıyla, destekleyen cihazlarda [MU1] gerçek 4K çözünürlüğün keyfini çıkarın. Daha yüksek çözünürlüklü gölgeler, geliştirilmiş ekran alanı yansımaları, GTAO ve SSDO eklentileri ve çok daha fazlasını sunan geniş grafik seçenekleri ve hazır ayar yelpazesiyle kendi ayarlarınızı belirleyin. NVIDIA® DLSS ve Reflex Desteği Kalite, performansla buluşuyor. Belli başlı Nvidia GPU'larında kare hızlarını artırmak ve güzel, keskin görüntüler elde etmek için NVIDIA Derin Öğrenme Süper Örnekleme (DLSS) teknolojisinin yapay zekâ gücünden yararlanın. Arzu ettiğiniz tepkisel oyun deneyimiyle daha hızlı tepki verebilmenizi ve daha sert kombolar yapabilmenizi sağlayan NVIDIA Reflex Düşük Gecikme teknolojisini kullanın. Kişiselleştirilebilen Kontroller Nasıl isterseniz öyle oynayın. DUALSHOCK®4 ve DUALSENSE® kablosuz kontrol cihazları başta olmak üzere geniş oyun kumandası ve tuşları tamamen değiştirilebilir fare ve klavye desteği sayesinde her eyleme oynanış tarzınıza uyacak ince ayar çekme gücü ellerinizin arasında. Ultra Geniş Ekran Desteği Atmosfere hiç olmadığı kadar gireceksiniz. Panaromik geniş ekranda nefes kesen manzaralarla İskandinav topraklarında yolculuk edin. 21:9 ultra geniş ekran desteği ile God of War™, orijinal kusursuz tiyatral görünümü daha da ileriye taşıyarak sinema kalitesinde bir deneyim sunuyor. GOD OF WAR PC FİYATI NE KADAR? 14 Ocak 2022 tarihinde God of War PC versiyonu Steam ve Epic Games platformları üzerinden satışa açılacak. Şu anda isteyen kullanıcılar ön sipariş vererek oyunu kütüphanelerine ekleyebiliyorlar. Oyunun ön sipariş ücreti 329 Türk Lirası. Steam sayfasının verdiği bilgiye göre PC versiyonunda Türkçe arayüz, seslendirme ve altyazı bulunacak. STEAM ÜZERİNDEN GOD OF WAR ÖN SİPARİŞİ VERMEK İÇİN TIKLAYINIZ EPİC GAMES ÜZERİNDEN GOD OF WAR ÖN SİPARİŞİ VERMEK İÇİN TIKLAYINIZ