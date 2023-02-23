Godberg Cooper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godberg Cooper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Godberg Cooper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Godberg Cooper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Godberg Cooper 20 Ağustos 1997 tarihinde Bergamo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İtalya,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Godberg Barry Cooper şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Godberg Cooper Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Godberg Cooper, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Godberg Cooper'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Godberg Cooper Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Godberg Cooper isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Godberg Cooper Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Godberg Cooper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Scanzorosciate

30 Haziran 2016 yılında Aurora Seriate

1 Temmuz 2016 yılında Verdello

30 Haziran 2017 yılında Aurora Seriate

1 Temmuz 2017 yılında Condeixa

9 Temmuz 2018 yılında Arouca

31 Ağustos 2018 yılında Espinho

31 Ocak 2019 yılında Arouca

13 Şubat 2019 yılında Vianense

30 Haziran 2019 yılında Arouca

17 Temmuz 2019 yılında FC Schaffhausen

31 Ocak 2020 yılında FK Kukësi

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

18 Ekim 2021 yılında Lavello

19 Ocak 2022 yılında Makedonija

20 Temmuz 2022 yılında Chindia

Godberg Cooper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Godberg Cooper şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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