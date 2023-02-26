Goderdzi Machaidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goderdzi Machaidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goderdzi Machaidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goderdzi Machaidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goderdzi Machaidze 17 Temmuz 1992 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გოდერძი მაჩაიძე şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goderdzi Machaidze Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sioni Bolnisi futbol takımında oynamaktadır. Sioni Bolnisi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Goderdzi Machaidze'nin Sioni Bolnisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Goderdzi Machaidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goderdzi Machaidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Goderdzi Machaidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goderdzi Machaidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Guria

1 Temmuz 2013 yılında FC Sasco

1 Temmuz 2014 yılında FC Gagra

1 Ocak 2015 yılında FK Zugdidi

31 Ocak 2017 yılında FC Dila

10 Ağustos 2018 yılında Vereya

31 Mart 2019 yılında FC Dila

15 Temmuz 2019 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2020 yılında Chikhura

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2021 yılında Sioni Bolnisi

1 Temmuz 2022 yılında FC Merani

1 Ocak 2023 yılında Sioni Bolnisi

Goderdzi Machaidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goderdzi Machaidze şuan Sioni Bolnisi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.