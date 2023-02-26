Godfred Abban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godfred Abban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Godfred Abban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Godfred Abban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Godfred Abban 6 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Godfred Abban Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Godfred Abban'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Godfred Abban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Godfred Abban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Godfred Abban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Godfred Abban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında Tamale City

Godfred Abban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Godfred Abban şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.