Godfred Amoah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godfred Amoah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Godfred Amoah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Godfred Amoah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Godfred Amoah 8 Şubat 1987 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Godfred Amoah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına - tarihinde katılmıştır. Godfred Amoah'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Godfred Amoah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Godfred Amoah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Godfred Amoah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Godfred Amoah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Godfred Amoah şuan Dreams FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.