Godfred Asiamah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godfred Asiamah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Godfred Asiamah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Godfred Asiamah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Godfred Asiamah 26 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Godfred Asiamah Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Godfred Asiamah'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Godfred Asiamah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Godfred Asiamah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Godfred Asiamah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Godfred Asiamah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Ashanti Gold

7 Temmuz 2019 yılında Asante Kotoko

1 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

26 Şubat 2022 yılında Bechem United

22 Ağustos 2022 yılında King Faisal

Godfred Asiamah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Godfred Asiamah şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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