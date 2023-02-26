Godfred Kyei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godfred Kyei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Godfred Kyei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Godfred Kyei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Godfred Kyei 27 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Godfred Kyei Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kleversports yapmaktadır. Godfred Kyei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Godfred Kyei'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Godfred Kyei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Godfred Kyei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Godfred Kyei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Godfred Kyei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Godfred Kyei şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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