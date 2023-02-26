Godfred Nyarko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godfred Nyarko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Godfred Nyarko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Godfred Nyarko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Godfred Nyarko 7 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Godfred Nyarko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mab Sports Management yapmaktadır. Godfred Nyarko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Godfred Nyarko'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Godfred Nyarko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Godfred Nyarko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Godfred Nyarko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Godfred Nyarko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

12 Eylül 2020 yılında AS Simba

1 Aralık 2020 yılında Medeama

1 Eylül 2021 yılında Sahel SC

2 Ağustos 2022 yılında Royal AM

Godfred Nyarko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Godfred Nyarko şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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