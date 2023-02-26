Godfred Poku Wakii kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godfred Poku Wakii Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Godfred Poku Wakii adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Godfred Poku Wakii Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Godfred Poku Wakii 16 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Godfred Poku Wakii Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Godfred Poku Wakii'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Godfred Poku Wakii Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Godfred Poku Wakii isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Godfred Poku Wakii Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Godfred Poku Wakii Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Godfred Poku Wakii şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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