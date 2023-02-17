Godfried Frimpong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godfried Frimpong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Godfried Frimpong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Godfried Frimpong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Godfried Frimpong 21 Nisan 1999 tarihinde Den Haag şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hollanda,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Godfried Ayesu Owusu Frimpong şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Godfried Frimpong Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Godfried Frimpong, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moreirense FC futbol takımında oynamaktadır. Moreirense FC takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Godfried Frimpong'nin Moreirense FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Godfried Frimpong Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/godyf21/

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Godfried Frimpong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Godfried Frimpong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Godfried Frimpong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Godfried Frimpong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sparta Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında Sparta R. U17

25 Temmuz 2015 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2016 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2018 yılında Benfica A23

15 Şubat 2019 yılında Benfica B

13 Temmuz 2021 yılında Moreirense

Godfried Frimpong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Godfried Frimpong şuan Moreirense FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Godfried Frimpong Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HVV Laakkwartier (-2013), Sparta Rotterdam (2013-2015), SL Benfica

Hollanda U16 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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