Godfried Roemeratoe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godfried Roemeratoe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Godfried Roemeratoe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Godfried Roemeratoe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Godfried Roemeratoe 19 Ağustos 1999 tarihinde Oost-Souburg şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hollanda,Curacao uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Godfried Roemeratoe Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iconics Management yapmaktadır. Godfried Roemeratoe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Tel Aviv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Godfried Roemeratoe'nin Hapoel Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Godfried Roemeratoe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Godfried Roemeratoe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Godfried Roemeratoe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Godfried Roemeratoe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Twente Altya

1 Temmuz 2015 yılında FC Twente U17

1 Temmuz 2016 yılında FC Twente U19

1 Temmuz 2017 yılında FC Twente U21

1 Temmuz 2019 yılında Twente

23 Ağustos 2021 yılında Willem II

30 Haziran 2022 yılında Twente

1 Temmuz 2022 yılında Hapoel Tel Aviv

Godfried Roemeratoe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Godfried Roemeratoe şuan Hapoel Tel Aviv takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Godfried Roemeratoe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RCS Oost-Souburg, JVOZ Zeeland (-2014), FC Twente (2014-2017)

Hollanda U20 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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