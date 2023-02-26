Godknows Dzakpasu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godknows Dzakpasu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Godknows Dzakpasu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Godknows Dzakpasu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Godknows Dzakpasu 25 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Godknows Dzakpasu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına - tarihinde katılmıştır. Godknows Dzakpasu'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Godknows Dzakpasu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Godknows Dzakpasu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Godknows Dzakpasu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Godknows Dzakpasu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Godknows Dzakpasu şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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