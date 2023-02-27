Godmer Mabouba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godmer Mabouba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Godmer Mabouba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Godmer Mabouba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Godmer Mabouba 23 Eylül 1990 tarihinde Venissieux şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa,Kongo uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Godmer Mabouba Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLAN DONE yapmaktadır. Godmer Mabouba, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 15 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Godmer Mabouba'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Godmer Mabouba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Godmer Mabouba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Godmer Mabouba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Godmer Mabouba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Saarbrücken II

1 Temmuz 2015 yılında B. Neunkirchen

1 Temmuz 2017 yılında Eintracht Trier

15 Temmuz 2019 yılında E. Ettelbrück

Godmer Mabouba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Godmer Mabouba şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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