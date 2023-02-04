Godson Kyeremeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godson Kyeremeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Godson Kyeremeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Godson Kyeremeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Godson Kyeremeh 14 Haziran 2000 tarihinde Melun şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Fransa,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Godson Kyeremeh Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTBOLD yapmaktadır. Godson Kyeremeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SM Caen futbol takımında oynamaktadır. SM Caen takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Godson Kyeremeh'nin SM Caen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Godson Kyeremeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Godson Kyeremeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Godson Kyeremeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Godson Kyeremeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SM Caen B

1 Ocak 2021 yılında SM Caen

1 Şubat 2021 yılında FC Annecy

30 Haziran 2022 yılında SM Caen

Godson Kyeremeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Godson Kyeremeh şuan SM Caen takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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