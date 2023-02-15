Godswill Ekpolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godswill Ekpolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Godswill Ekpolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Godswill Ekpolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Godswill Ekpolo 14 Mayıs 1995 tarihinde Benin City şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Nijerya,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Elohor Godswill Ekpolo Egbulu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Godswill Ekpolo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Godswill Ekpolo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Limassol futbol takımında oynamaktadır. Apollon Limassol takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Godswill Ekpolo'nin Apollon Limassol ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Godswill Ekpolo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Godswill8

Godswill Ekpolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Godswill Ekpolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Godswill Ekpolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Godswill Ekpolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Barça U18

1 Temmuz 2012 yılında Barça U19

1 Temmuz 2014 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

7 Kasım 2016 yılında Fleetwood

26 Ocak 2018 yılında Mérida AD

15 Temmuz 2018 yılında Häcken

8 Ocak 2022 yılında Norrköping

31 Ocak 2023 yılında Apol. Limassol

Godswill Ekpolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Godswill Ekpolo şuan Apollon Limassol takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Godswill Ekpolo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Torreforta, FC Barcelona (2005-2014)

Nijerya U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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