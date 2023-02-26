Godwin Abusah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Abusah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Godwin Abusah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Godwin Abusah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Godwin Abusah 5 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Godwin Abusah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına - tarihinde katılmıştır. Godwin Abusah'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Godwin Abusah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Godwin Abusah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Godwin Abusah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Godwin Abusah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Godwin Abusah şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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