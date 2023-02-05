Godwin Bentil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Bentil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Godwin Bentil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Godwin Bentil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Godwin Bentil 30 Ocak 2001 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Godwin Kobby Bentil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Godwin Bentil Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini I&D GLOBAL SPORTS MGMT yapmaktadır. Godwin Bentil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chamois Niortais FC futbol takımında oynamaktadır. Chamois Niortais FC takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Godwin Bentil'nin Chamois Niortais FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Godwin Bentil Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Godwin Bentil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Godwin Bentil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Godwin Bentil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2019 yılında Le Havre B

1 Temmuz 2020 yılında AC Le Havre

31 Ağu 2021 yılında Chamois Niort

Godwin Bentil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Godwin Bentil şuan Chamois Niortais FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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