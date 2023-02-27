Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Godwin Mensha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Godwin Mensha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Godwin Mensha 2 Eylül 1989 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Godwin Mensha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT TALENT yapmaktadır. Godwin Mensha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 21 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Godwin Mensha'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Godwin Mensha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Godwin Mensha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Godwin Mensha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Godwin Mensha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında CD Pedroñeras

1 Temmuz 2010 yılında CD Madridejos

29 Temmuz 2011 yılında CF Talavera

2 Ağustos 2013 yılında Socuéllamos

1 Temmuz 2014 yılında SD Compostela

1 Temmuz 2015 yılında Balzan FC

13 Ocak 2016 yılında Mosta FC

1 Ağustos 2016 yılında Paykan FC

1 Temmuz 2017 yılında Persepolis

5 Şubat 2019 yılında Esteghlal FC

11 Temmuz 2019 yılında Ajman Club

30 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2020 yılında Gol Gohar

21 Ekim 2021 yılında Mes Rafsanjan

Godwin Mensha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Godwin Mensha şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.