Godwin Segla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Segla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Godwin Segla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Godwin Segla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Godwin Segla 15 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Godwin Segla Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına 20 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Godwin Segla'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Godwin Segla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Godwin Segla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Godwin Segla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Godwin Segla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Naestved BK

1 Mart 2021 yılında Rezeknes FA

1 Şubat 2022 yılında WAFA SC

20 Ağustos 2022 yılında Kotoku Royals

Godwin Segla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Godwin Segla şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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