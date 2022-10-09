Gofret İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gofret İmalat İşçisi görev tanımı nedir, Gofret İmalat İşçisi ne iş yapar, Gofret İmalat İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gofret İmalat İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gofret İmalat İşçisi Tanımı;

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Gofret İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Gofret İmalat İşçisi Maaşları

Gofret İmalat İşçisi maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Gofret İmalat İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gofret İmalat İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.43

Meslek Adı :

Gofret İmalat İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bisküvi, çikolata, gofret vb. ürünler imal edilen işletmelerde üretimin hamur yapma, şekil verme, pişirme, soğutma, ambalajlama vb. aşamalarında çalışabilme bilgi becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gofret İmalat İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalıştığı bölümde kullanılan makineleri çalıştırmak,

b) Makinelerin çalışmasına nezaret etmek,

c) Makinelerin basit ayarlarını yapmak, gördüğü aksaklıklara müdahale etmek,

d) Mikserlerin iç ve dış temizliğini yapmak,

e) Kullandığı makinelerin ve çalıştığı yerin temizliğini yapmak,

f) Vardiyasında karşılaştığı sorunları ilk amirine bildirmek,

g) Kendisinden sonraki işçiye vardiyasıyla ilgili bilgileri aktarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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