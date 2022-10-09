Gofret Kesme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gofret Kesme Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Gofret Kesme Makinesi Operatörü ne iş yapar, Gofret Kesme Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gofret Kesme Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gofret Kesme Makinesi Operatörü Tanımı;

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Gofret Kesme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Gofret Kesme Makinesi Operatörü Maaşları

Gofret Kesme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Gofret Kesme Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gofret Kesme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.44

Meslek Adı :

Gofret Kesme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gofret vb. ürünler imal edilen işletmelerde gofret kesme makinesinin çalışmasına nezaret ederek gofret bloklarının düzgün bir şekilde kesilmesi ve ambalaj makinesinin beslenmesi işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gofret Kesme Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim planına göre makinenin ayarlarını yapmak,

b) Gofret kesme makinesini çalıştırmak,

c) Makineden çıkan standartlara uygun olmayan parçaları ayıklamak,

d) Standartlara uygun olan parçaları ambalaj makinesine beslemek,

e) Kesme makinesinin çalışmasına nezaret etmek,

f) Makinenin basit bakım onarımını yapmak,

g) Üretim makinelerinde meydana gelen arızaları ilgili bakım onarım servisine bildirmek,

h) Çalışma alanının temiz ve tertipli olmasını sağlamak,

i) Meydana gelen üretim hataları veya teknik arızaları amirine bildirmek,

j) Vardiya bilgilerini aktarmak,

k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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