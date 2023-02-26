Gogi Pipia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gogi Pipia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gogi Pipia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gogi Pipia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gogi Pipia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gogi Pipia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gogi Pipia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gogi Pipia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gogi Pipia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gogi Pipia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gogi Pipia 4 Şubat 1985 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,7 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გოგი ფიფია şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gogi Pipia Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gogi Pipia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolkheti Khobi futbol takımında oynamaktadır. Kolkheti Khobi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gogi Pipia'nin Kolkheti Khobi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gogi Pipia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gogi Pipia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Gogi Pipia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gogi Pipia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında FC Zestaponi

1 Temmuz 2008 yılında Metalurgi R.

1 Ağustos 2009 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2010 yılında Baia Zugdidi

1 Temmuz 2010 yılında FC Zestaponi

1 Ocak 2012 yılında Chikhura

17 Ocak 2012 yılında Metalurgi R.

1 Temmuz 2012 yılında Turan Tovuz

1 Ocak 2014 yılında Dinamo Batumi

1 Temmuz 2014 yılında Torpedo Kutaisi

20 Ocak 2015 yılında Merani Martvili

7 Ağustos 2015 yılında FK Zugdidi

10 Ocak 2016 yılında Mertskhali

1 Ocak 2017 yılında FC Merani

24 Mart 2017 yılında Saburtalo

30 Haziran 2017 yılında FC Merani

1 Ocak 2022 yılında Kolkheti Khobi

Gogi Pipia kimdir

Gogi Pipia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gogi Pipia şuan Kolkheti Khobi takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1.FC Kaiserslautern

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Gogi Pipia nereli

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