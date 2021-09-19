Göğüslerine silikon yaptırması karşılığında çocuklarını eski eşine verdi!

FOX TV'de yayınlanan "Fulya İle Umudun Olsun" programında yaşanan şaşırtan olayda, İki çocuğunun velayetinin boşandığı eşinde olduğunu söyleyen 3 çocuk sahibi olan Özlem Can ismindeki anne, kendisinin ev vaadiyle kandırıldığını ve üçüncü çocuğunun da velayetini kaybettiğini açıklamıştı.

Programa en küçük çocuğun velayetini alabilmek için başvuran Özlem Can'ın neden sadece bir çocuğunu geri istediği merak ediliyordu. Kafalardaki soru işaretlerini sunucu Fulya Öztürk aydınlattı.

2 ÇOCUĞUNU SİLİKON GÖĞÜS İÇİN VERMİŞ!

Canlı yayında yaptığı itirafla Özlem Can, göğüs silikonu ameliyatı için masrafları karşılaması nedeniyle eski eşiyle velayet anlaşması yaptığını ve bu yüzden 2 çocuğun babasında kaldığını açıkladı. Özlem Can ise Öztürk'ün bu sözlerine "Evet, doğru" cevabını verdi.