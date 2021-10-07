Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan Songül Karlı derin dekolteli paylaşımıyla nefes kesti! Fotoğrafa "Alev aldık" yorumları yağdı! Daha önce göğüslerini küçültmek için 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli fotoğrafı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bazı hayranları, "Alev aldık" yorumlarında bulundu.

1 12 48 yaşındaki türkücü Songül Karlı, yine göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.