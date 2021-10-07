Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan Songül Karlı derin dekolteli paylaşımıyla nefes kesti! Fotoğrafa "Alev aldık" yorumları yağdı!
Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan Songül Karlı derin dekolteli paylaşımıyla nefes kesti! Fotoğrafa "Alev aldık" yorumları yağdı!
Daha önce göğüslerini küçültmek için 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli fotoğrafı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bazı hayranları, "Alev aldık" yorumlarında bulundu.