Gojko Gadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gojko Gadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gojko Gadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gojko Gadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gojko Gadze 10 Ocak 2000 tarihinde Metković şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Gojko Gadže şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gojko Gadze Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MN Sport yapmaktadır. Gojko Gadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Croatia Zmijavci futbol takımında oynamaktadır. NK Croatia Zmijavci takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gojko Gadze'nin NK Croatia Zmijavci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gojko Gadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gojko Gadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gojko Gadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gojko Gadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2014 yılında RNK Split Alt.

1 Temmuz 2015 yılında RNK Split U17

1 Temmuz 2017 yılında NK Inter Z. U19

30 Ağu 2018 yılında NK Osijek U19

16 Ağu 2019 yılında NK Jarun

1 Şubat 2020 yılında HNK Gorica

15 Eylül 2020 yılında NK Orijent 1919

31 Mayıs 2021 yılında HNK Gorica

1 Temmuz 2021 yılında Zrinjski Mostar

20 Ocak 2022 yılında NK Orijent 1919

28 Temmuz 2022 yılında Croat. Zmijavci

Gojko Gadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gojko Gadze şuan NK Croatia Zmijavci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.