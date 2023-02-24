Gojko Petovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gojko Petovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Gojko Petovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gojko Petovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.