Gojko Petovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gojko Petovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gojko Petovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gojko Petovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gojko Petovic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gojko Petovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Grbalj futbol takımında oynamaktadır. OFK Grbalj takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gojko Petovic'nin OFK Grbalj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gojko Petovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gojko Petovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında OFK Grbalj
9 Ağustos 2021 yılında Obilic
30 Ekim 2021 yılında OFK Grbalj
Gojko Petovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gojko Petovic şuan OFK Grbalj takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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