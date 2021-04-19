Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Fırtına hızı saatte 80 kilometreye ulaşacak! | İşte 19 Nisan Pazartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından hazırlanan hava durumu raporunda, 19 Nisan Pazartesi tarihinde, ülkemizin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının; güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C, 28°C

Parçalı bulutlu

HATAY 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 13°C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI 9°C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 29°C

Parçalı çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 14°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KARS 5°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 6°C, 21°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu