Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Fırtına hızı saatte 80 kilometreye ulaşacak! | İşte 19 Nisan Pazartesi hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince yapılan değerlendirmede, 19 Nisan Pazartesi günü yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağı belirtildi. Kuvvetli yağışın yanı sıra fırtına uyarısında bulunan yetkililer, rüzgar hızının saatte 80 kilometreye ulaşacağını belirterek vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından hazırlanan hava durumu raporunda, 19 Nisan Pazartesi tarihinde, ülkemizin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının; güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu
HATAY 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA 13°C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI 9°C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 13°C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA 15°C, 29°C
Parçalı çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu
KARS 5°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 6°C, 21°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu