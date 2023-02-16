Gokalp Sume kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokalp Sume Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gokalp Sume adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gokalp Sume Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gokalp Sume 24 Mayıs 1999 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Alaz Gökalp Süme şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gokalp Sume Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gokalp Sume, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor futbol takımında oynamaktadır. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gokalp Sume'nin Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gokalp Sume Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alaazzzz__/

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Gokalp Sume Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gokalp Sume isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Gokalp Sume Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gokalp Sume futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2015 yılında Yenimahalle Bld

18 Şubat 2016 yılında Bilinmiyor

11 Ağu 2017 yılında Osmanlıspor U19

1 Temmuz 2018 yılında Osmanlıspor U21

19 Eylül 2019 yılında E. Sultanhanı

2 Ekim 2020 yılında Yozgatspor 1959

25 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2021 yılında Bağlum Spor

23 Temmuz 2022 yılında Büyük Anadolu

Gokalp Sume Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gokalp Sume şuan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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