Gokay İravul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokay İravul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gokay İravul kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gokay İravul ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Gokay İravul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokay İravul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gokay İravul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gokay İravul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gokay İravul 18 Ekim 1992 tarihinde Denizli şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Gökay İravul şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gokay İravul Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gokay İravul, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nevşehir Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Nevşehir Belediye Spor takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gokay İravul'nin Nevşehir Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gokay İravul Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/gkayravul

http://www.instagram.com/gokayiravul/

Gokay İravulboyu ve yaşı kaç

Gokay İravul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gokay İravul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gokay İravul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gokay İravul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2007 yılında Fenerbahçe Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Fenerbahçe U21

1 Temmuz 2010 yılında Fenerbahçe

24 Temmuz 2012 yılında Manisaspor

30 Haziran 2013 yılında Fenerbahçe

2 Ağu 2013 yılında Adana Demirspor

8 Ocak 2014 yılında Fenerbahçe

10 Ocak 2014 yılında Manisaspor

30 Haziran 2014 yılında Fenerbahçe

18 Ağu 2014 yılında Gaziantep BB

8 Ocak 2015 yılında Fenerbahçe

27 Ocak 2015 yılında Alanyaspor

30 Haziran 2015 yılında Fenerbahçe

14 Ağu 2015 yılında Alanyaspor

30 Haziran 2016 yılında Fenerbahçe

1 Temmuz 2016 yılında Alanyaspor

31 Ocak 2017 yılında Samsunspor

30 Haziran 2017 yılında Alanyaspor

8 Ağu 2017 yılında Samsunspor

30 Haziran 2018 yılında Alanyaspor

3 Ağu 2018 yılında Karagümrük

16 Ocak 2019 yılında Bayrampaşa

27 Ağu 2019 yılında Etimesgut Bld

2 Eylül 2020 yılında Kırşehir Bld

13 Ağu 2021 yılında Ergene Velimeşe

31 Temmuz 2022 yılında Nevşehir Bld

Gokay İravul kimdir

Gokay İravul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gokay İravul şuan Nevşehir Belediye Spor takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denizlispor (2003-2007), Fenerbahce (2007-2010)

Gokay İravul Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U21 takımında 8 numaralı formasıyla 2 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 8 numaralı formasıyla 28 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 15 numaralı formasıyla 17 Nisan 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gokay İravul nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Soren Bertram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soren Bertram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Soren Bertram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soren Bertram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bersan Yavuzay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bersan Yavuzay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bersan Yavuzay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bersan Yavuzay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Noel Niemann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Niemann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Noel Niemann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Niemann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eyuphan Cinemre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eyuphan Cinemre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eyuphan Cinemre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eyuphan Cinemre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları