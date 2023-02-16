Gokay İravul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokay İravul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gokay İravul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gokay İravul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gokay İravul 18 Ekim 1992 tarihinde Denizli şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Gökay İravul şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gokay İravul Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gokay İravul, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nevşehir Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Nevşehir Belediye Spor takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gokay İravul'nin Nevşehir Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gokay İravul Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/gkayravul

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http://www.instagram.com/gokayiravul/

Gokay İravul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gokay İravul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gokay İravul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gokay İravul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2007 yılında Fenerbahçe Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Fenerbahçe U21

1 Temmuz 2010 yılında Fenerbahçe

24 Temmuz 2012 yılında Manisaspor

30 Haziran 2013 yılında Fenerbahçe

2 Ağu 2013 yılında Adana Demirspor

8 Ocak 2014 yılında Fenerbahçe

10 Ocak 2014 yılında Manisaspor

30 Haziran 2014 yılında Fenerbahçe

18 Ağu 2014 yılında Gaziantep BB

8 Ocak 2015 yılında Fenerbahçe

27 Ocak 2015 yılında Alanyaspor

30 Haziran 2015 yılında Fenerbahçe

14 Ağu 2015 yılında Alanyaspor

30 Haziran 2016 yılında Fenerbahçe

1 Temmuz 2016 yılında Alanyaspor

31 Ocak 2017 yılında Samsunspor

30 Haziran 2017 yılında Alanyaspor

8 Ağu 2017 yılında Samsunspor

30 Haziran 2018 yılında Alanyaspor

3 Ağu 2018 yılında Karagümrük

16 Ocak 2019 yılında Bayrampaşa

27 Ağu 2019 yılında Etimesgut Bld

2 Eylül 2020 yılında Kırşehir Bld

13 Ağu 2021 yılında Ergene Velimeşe

31 Temmuz 2022 yılında Nevşehir Bld

Gokay İravul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gokay İravul şuan Nevşehir Belediye Spor takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gokay İravul Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Denizlispor (2003-2007), Fenerbahce (2007-2010)

Türkiye U21 takımında 8 numaralı formasıyla 2 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 8 numaralı formasıyla 28 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 15 numaralı formasıyla 17 Nisan 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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