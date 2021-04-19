Oyuncu Gökberk Demirci'nin hayatı internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar, Gökberk Demirci kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi dizi, filmlerde oynadı? başlığı ile araştırma yapıyor. Biz de haberimizde sizler için, merak edilen sorularının yanıtına yer verdik...

GÖKBERK DEMİRCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

20 Ekim 1989 İzmir doğumlu Gökberk Demirci 31 yaşındadır. Aslen Adana'lı olan Demirci, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Oyunculuk eğitimini Cengiz Küçükayvaz tiyatrosunda almıştır. 1.81 boyunda, Terazi burcudur. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Gökberk Demirci, "gokberkdemirci" kullanıcı adı ile paylaşım yapmaktadır.

HANGİ DİZİ, FİLMLERDE OYNADI?

Kariyer hayatı boyunca çeşitli projelerde yer alan Gökberk Demirci oyunculuk kariyerine; Cem Ünal, Tolga Karayel, Aslı Tandoğan, Öykü Çelik, Özcan Deniz, Suat Sungur ve Türkan Şoray gibi ünlü isimlerin yer aldığı, 2012 tarihli Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisinde küçük bir rol ile adım atmıştır.

Gökberk Demircinin rol aldığı projeler şu şekildedir:

2019 Yemin (Emir) (TV Dizisi)

2018 Arka Sokaklar (Cüneyt) (TV Dizisi)

2017 Malazgirt 1071 (Sultan Alparslan) (Sinema Filmi)

2017 Hayatımın Aşkı (Adil) (TV Dizisi)

2018 Adını Sen Koy (Kılıç) (TV Dizisi)

2013 Osmanlı'da Derin Devlet (TV Dizisi)

2012 Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (TV Dizisi)

2016 Yıldızlar da Kayar (Şoför) (Sinema Filmi)

2015 Demir Altı Gringo (Sinema Filmi)