Birçok dizide rol alan başarılı oyuncu Gökçe Bahadır'ın müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başlaması magazin gündemine bomba gibi düştü. bunun üzerine Gökçe Bahadır kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da doğan Gökçe Bahadır, Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi alan Bahadır bir yandan da Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV'de VJ'lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.

Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi, Mühürlü Güller gibi dönemin başarılı dizilerinde bölüm oyunculuğu yapan Bahadır, Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı. Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk'te yayınlanan JoJo adlı çocuk programını sundu. Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. Kanal D de yayınlanan Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile daha çok ünlenmiş ve ödüller almıştır.

Star tv'de yayınlanan Aramızda Kalsın isimli dizide Yadigâr karakterini canlandırmıştır. Oyuncu Hatırla Gönül dizisinde Gönül karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlamış olan Adı Efsane dizisi, başrol oynadığı diğer bir yapımdır. 20. bölümde diğer başroller Erdal Beşikçioğlu ve Rojda Demirer'in yaptığı gibi, diziden ayrılmıştır. Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol almıştır.