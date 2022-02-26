FOX TV ekranlarında yayınlanan, Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk, Barış Kılıç, Sarp Akkaya ve Tülin Ece ile başrolü paylaşan Gökçe Eyüboğlu başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Dizide Sanem karakterine hayat veren Gökçe Eyüpoğlu verdiği röportajın ardından gündem oldu. Biz de bunun üzerine haberimizde 'Gökçe Eyüboğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?' sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

GÖKÇE EYÜBOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

1 Ağustos 1983, İstanbul doğumlu olan Gökçe Eyüboğlu, aslında Kamu Yönetimi mezunudur. Gökçe Eyüboğlu 2009 yılında Akademi 35,5 Sanat Evi’nde eğitim almaya başlamış ve Vahide Perçin, Altan Gördüm gibi isimlerle sahne sanatları üzerine çalışırken Murat Atıl, Sungun Babacan gibi sektörün önde gelen isimlerinden de diksiyon, seslendirme eğitimleri almıştır.

Küçük Prens müzikalinde hem metin ve şarkı sözü yazarı hem de oyuncu olarak yer aldı. Gökçe Eyüboğlu bazı projeler için seslendirme de yapmıştır. Arkadaşıyla birlikte yazdığı uzun metraj senaryosu da TRT TV Filmleri projesi çerçevesinde çekilmiştir. Gökçe Eyüboğlu, 3 sezon yayınlanan KADIN dizisinde “Ceyda” karakterine hayat vermiştir. Bu performansıyla Zihinsel Özürlüler Federasyonu Faruk Öztimur Onur Ödülü’ne layık görülmüştür. Aynı zamanda Twotwo Production’ın Mutluyduk Belki Bugüne Kadar tiyatro oyununda Eva karakterini canlandırmıştır. 23.Sadri Alışık Tiyatro Oyuncuları Ödülleri (2017-2018) Komedi, Kara Komedi, Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu Adayı olmuştur.

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Dizileri

Evlilik Hakkında Her Şey / Sanem

Zümrüdüanka / Deniz / 2020

Kadın / Ceyda / 2017-2019

Evli ve Öfkeli / 2015

Yalan Dünya / 2013

Aşk ve Ceza / 2010

Filmleri

Kayhan / Sevim / 2018

Batlır / 2017

Kadın İşi: Banka Soygunu / Nermin / 2013

İmkansız Olasılık – TV Filmi / Duygu / 2016