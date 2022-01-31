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  3. Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri iptal edildi!

Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri iptal edildi!

Gökçeada-Kabataş seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri iptal edildi!

Kabatepe ile Gökçeada arasında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi!

Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri iptal edildi!

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan feribotların bölgede beklenen fırtınadan dolayı yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerini iptal gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın her zamanki seyrinde olacağı belirtildi. 

Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri iptal edildi!

 

 

 

 

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