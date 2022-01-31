Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri iptal edildi!

Kabatepe ile Gökçeada arasında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi!

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan feribotların bölgede beklenen fırtınadan dolayı yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerini iptal gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın her zamanki seyrinde olacağı belirtildi.