Gökçeada- Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada- Kabatepe hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege'de beklenen poyraz fırtınası nedeniyle, Gestaş firması Gökçeada- Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 18.00'deki, Kabatepe'den ise, saat 09.00 ve 20.00'deki tarifeli seferler yapılmayacak. Günün tek seferi ise Gökçeada'dan saat 10.00, Kabatepe'den saat 15.00'de gerçekleşecek.

Bozcaada-Geyikli, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu arasındaki seferlerde ise şu an için iptal bulunmuyor.

KUZEY EGE DENİZİ'NDE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın kuvvetini artırarak, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50- 75 kilometre hızla fırtına, yer yer 9 kuvvetinde, saatte 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini duyurdu. Fırtınanın, salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA