Gökçeada seferlerine fırtına engeli (3)

GÖKÇEADA- KABATEPE HATTINDA AKŞAM SEFERLERİ DE İPTAL

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün sabah ve öğle saatlerinde iptal edilen feribot seferlerinin ardından fırtına devam ettiği için akşam yapılması planlanan feribot seferleri de iptal edildi. Buna göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 18.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 20.00'de yapılması planlanan feribot seferleri, iptal edildi.

Kaynak: DHA