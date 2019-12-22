İstanbul17 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor (2)

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor (2)

Çanakkale'de şiddetini arttıran lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin iptal edilmesinin ardından Liman Başkanlığı'nın talimatıyla Lapseki- Gelibolu ve Çardak- Gelibolu seferleri de durduruldu.

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor (2)

GELİBOLU VE LAPSEKİ SEFERLERİ DE DURDU

Çanakkale'de şiddetini arttıran lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin iptal edilmesinin ardından Liman Başkanlığı'nın talimatıyla Lapseki- Gelibolu ve Çardak- Gelibolu seferleri de durduruldu.

Kaynak: DHA




GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT