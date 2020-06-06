Gökçeada’da arkeolojik sit alanına kaçak inşaat yapıldı iddiası

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki Kaleköy Balıkçı Barınağı'nda yapılan inşaatın belediye tarafından kaçak olarak yapıldığı iddia edildi. Arkeolojik sit alanı olan bölgeye yapılan inşaata vatandaşlar tepki gösterdi.

Gökçeada Belediyesi, Kaleköy Balıkçı Barınağı içinde çay bahçesi olarak kullanılmak üzere inşaat yapımına başlamasının ardından çevreciler olaya tepki gösterdi. Vatandaşlar, inşaatın kaçak olarak yapıldığını ileri sürerek, CİMER'e şikayette bulundu. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir komisyon, 2 Haziran tarihinde Kaleköy Balıkçı Barınağı içinde belediye tarafından yapımı süren inşaatlarda incelemelerde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkililerinden oluşan komisyon, gelen şikayetler üzerine bölgede inceleme başlattı. Yapılardan birinin arkeolojik sit alanı içinde Kültür Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet edilerek yapıldığı, diğerinde ise kıyı kenar çizgisine tecavüz ve dolgu planına aykırılık olduğu belirlendi.

Kıyı kenar çizgisine tecavüz

Komisyon tarafından yapılan incelemede, inşaatlardan birinin arkeolojik sit alanı içinde olduğu, diğerinin de kıyı bandında dolgu alanı üzerine yapıldığı belirlendi. Komisyon raporunda, arkeolojik sit alanında yapımı süren inşaat için Gökçeada Belediyesi'nin kurumlardan izin alınmadığını ve 2863 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet ettiğini belirtti. Kıyı bandında dolgu üzerine yapılan inşaat ile ilgili yapılan teknik incelemede ise kıyı kenar çizgisine tecavüz ve dolgu planına aykırılık olduğu belirlendi. Raporu hazırlayan komisyon, Gökçeada Belediyesi'ne gönderdiği yazıyla inşaatı durdurmasını istedi. Ayrıca belediyeye, izinsiz ve yasaya aykırı inşaat yaptığı gerekçesiyle idari yaptırım cezası uygulanacağı öğrenildi.

Öne sürülen iddiaların asılsız olduğunu öne süren Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, "Bizim Kaleköy mevkii, Gökçeada'nın turizm noktasında en önemli lokasyonlarından bir tanesidir. Halihazırda bulunan, metalden yapıldığı için küflenmiş, pas içerisinde olan, evveliyatında yapımıyla alakalı hiçbir izni olmayan yerleri kaldırdık. Yasallaştırılmış, ruhsatları kesilmiş, daha küçük bir alanda Gökçeada'nın mimarisine uygun taşla kaplanmış bir şekilde yeni çay bahçeleri yapıyoruz. Mevcut müstecirlerimizi oraya alarak, buraları temizlemek ve peyzajını yapmak üzere başladığımız bir çalışma. Gökçeada Belediyesi'nin 2004 yılında onaylanmış sit haritası var. Bizim çay bahçelerini yapmış olduğumuz bölge, her ne kadar sit alanında görünse de 2005 yılında Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 1/1000 uygulamalı imar planları mevcuttur. Yaptığımız bu çalışmalar, yasallaştırmaya çalıştığımız, estetik ve güzellik anlamında katma değer sağlayacağına inandığımız, bütün esaslar bu dolgu planının plan hükümleri çerçevesinde ilgili mimari, elektrik, statik, mekanik projeleri çizilerek ve ruhsatları kesilmiş binalarımız" dedi.

"Elit birine verecekmiş"

Kaleköy Balıkçı Barınağı'nda 30 yıldır işletmecilik yapan İlbal Dağnık ise "Yeni yapılan çay bahçelerinin etik olmadığını düşünüyorum. Bizim şu anki var olan işletmemiz 1988'li yıllarda yapıldı. Bizim burada eski kayınpederimizden kalan çardaklarımız vardı. Çardaklarımız yıkıldı. Burası dolgu alanı yapıldı. İki tane çay bahçesi yapıldı. Bu çay bahçelerinin biri de bizim var olan çardağımızın karşılığında bize kiralandı. Fakat bizler her seferinde şunu söyledik. Var olanı güzelleştirelim, var olmayanı da çirkinleştirmeyelim. Şu andaki yapılan çay bahçelerinin zaten bir tanesi sit alanı içerisinde. Yarısı sit alanında, yarısı da limana çıkmış. Arkamda denize plaj olmasına rağmen, belediyenin lunapark tarzı çocukların oynayacağı zıpzıp alanı var. Plajımızı da kullanamıyoruz. Ben o yüzden de o tarafa geçme taraftarı değilim. Var olan mekanım benim anlaşmamda 180 metrekare iken bana orada, 60,70, 80 metrekare, neyse çok düşük bir alan veriliyor. Kapalı bir alan yapılıyor. Sayın başkan bizimle gelip konuşmadı. Fikrimizi almadı, görüşümüzü sormadı. Telefon açıp, çağırdığımız halde gelmedi. Üst katı başkasına verecekmiş. Elit birine verecekmiş" diye konuştu.

Kaynak: İHA