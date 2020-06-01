  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Gökçek'ten İmamoğlu'na türbeye giriş yorumu: ''K.çına bir tane tekme indirirdim''

Gökçek'ten İmamoğlu'na türbeye giriş yorumu: ''K.çına bir tane tekme indirirdim''

Konuk olduğu canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun türbeye giriş şeklini yorumlayan Melih Gökçek, "O anda arkasında olsaydım k.çına bir tane tekme indirirdim" ifadesini kullandı. Gökçek'in bu çıkışı sunucuyu bile şaşkına çevirdi.

Restoranlar ve pastaneler hizmet vermeye başladı!Restoranlar ve pastaneler hizmet vermeye başladı!

Esenyurt'taki minibüs denetiminden akıl almaz görüntü! İçinden 35 yolcu çıktıEsenyurt'taki minibüs denetiminden akıl almaz görüntü! İçinden 35 yolcu çıktı

Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! THY'de iç hat uçuşları başladıBakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! THY'de iç hat uçuşları başladı

Altın fiyatları! Altın ne kadar? 1 Haziran PazartesiAltın fiyatları! Altın ne kadar? 1 Haziran Pazartesi

 

01 Haziran 2020 Pazartesi 13:41

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Bakan Pakdemirli'den süt ihracatı açıklaması!
Bakan Pakdemirli'den süt ihracatı açıklaması!
Gökçek'ten İmamoğlu'na türbeye giriş yorumu: ''K.çına bir tane tekme indirirdim''
Gökçek'ten İmamoğlu'na türbeye giriş yorumu: ''K.çına bir tane tekme indirirdim''
Zonguldak'ta madenciler yeniden üretime başladı!
Zonguldak'ta madenciler yeniden üretime başladı!
TEM'de korkutan araç yangını!
TEM'de korkutan araç yangını!
İntihar eden adamı izleyen meraklı vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı!
İntihar eden adamı izleyen meraklı vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı!
Esenyurt'taki minibüs denetiminden akıl almaz görüntü! İçinden 35 yolcu çıktı
Esenyurt'taki minibüs denetiminden akıl almaz görüntü! İçinden 35 yolcu çıktı
Kapalı Çarşı uzun bir süreden sonra yeniden açıldı!
Kapalı Çarşı uzun bir süreden sonra yeniden açıldı!
Bursa'da polisi şehit eden zanlının evi taş yağmuruna tutuldu!
Bursa'da polisi şehit eden zanlının evi taş yağmuruna tutuldu!
Pendik'te karga ile köpeğin yemek mücadelesi izleyenleri gülümsetti!
Pendik'te karga ile köpeğin yemek mücadelesi izleyenleri gülümsetti!
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! THY'de iç hat uçuşları başladı
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! THY'de iç hat uçuşları başladı