Gökçek'ten İmamoğlu'na türbeye giriş yorumu: ''K.çına bir tane tekme indirirdim''

Konuk olduğu canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun türbeye giriş şeklini yorumlayan Melih Gökçek, "O anda arkasında olsaydım k.çına bir tane tekme indirirdim" ifadesini kullandı. Gökçek'in bu çıkışı sunucuyu bile şaşkına çevirdi.