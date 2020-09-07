Gökçen Ocak'ın sosyal medyadan yardım çığlığı: "Ölmek istemiyorum. Duyun beni''
Eşinin amcası Fuat Ocak tarafından tehdit ve taciz edildiğini sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla anlatan Gökçen Ocak, çektiği videoda serbest kalan kişi tarafından öldürülmek istemediğini dile getirdi.
Sosyal medyadan eşinin amcası Fuat Ocak'a ve yakınlarına ait tehdit ve taciz içerikli videosunu yayınlayan Gökçen Ocak, bu olaylarla ilgili çektiği yeni videoda gözyaşlarıyla öldürülmek istemediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.
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07 Eylül 2020 Pazartesi 11:51
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