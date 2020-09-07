Gökçen Ocak'ın sosyal medyadan yardım çığlığı: "Ölmek istemiyorum. Duyun beni''

Eşinin amcası Fuat Ocak tarafından tehdit ve taciz edildiğini sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla anlatan Gökçen Ocak, çektiği videoda serbest kalan kişi tarafından öldürülmek istemediğini dile getirdi.