Gökçeyazı Atıksu Tesisi 2020 yılında tamamlanacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından İvrindi'ye bağlı Gökçeyazı Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilen içmesuyu, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisinin yüzde 88'i tamamlandı. 2020 yılında tamamlanacak olan tesiste arıtılan sular Kocaavşar Deresi'ne deşarj edilecek.

Gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için 7/24 çalışan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından İvrindi'ye bağlı Gökçeyazı Mahallesi'nde altyapı çalışmaları devam ediyor.

Yüzde 88'i tamamlandı

İvrindi'de mevcut içme suyu ve atık su şebeke sisteminin; kullanım ömrünü doldurmuş olması, artan nüfusa yetersiz kalması ve kayıp-kaçaklar nedeniyle işletmede oluşan problemlerin ortadan kaldırılması için yapımına geçtiğimiz yıl başlanan Gökçeyazı inşaatının yüzde 88'i tamamlandı. Proje kapsamında; 15 bin 200 metreküp içmesuyu şebeke ve terfi hattı ile 10 bin 200 metreküp kanalizasyon şebeke hattının yapımı tamamlandı. 4 bin kişi kapasiteli Paket Atıksu Arıtma Tesisinin ve kalan 3 bin 900 metreküp içmesuyu şebeke ve terfi hattının inşaat çalışmaları 2020 yılında tamamlanacak.

Kocaavşar deresi'ne deşarj edilecek

Yeni yapılan kanalizasyon sistemi ve Paket Atıksu Arıtma tesisi ile atıksular; çevre ve halk sağlığı açısından yönetmeliğe uygun bir şekilde arıtılacak, arıtılan su Kocaavşar Deresi'ne deşarj edilecek.

Kaynak: İHA