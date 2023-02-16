Gokdeniz Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokdeniz Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gokdeniz Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gokdeniz Yilmaz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gokdeniz Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokdeniz Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gokdeniz Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gokdeniz Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gokdeniz Yilmaz 28 Kasım 2002 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Gökdeniz Yılmaz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gokdeniz Yilmaz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gokdeniz Yilmaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çatalcaspor futbol takımında oynamaktadır. Çatalcaspor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Gokdeniz Yilmaz'nin Çatalcaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gokdeniz Yilmazboyu ve yaşı kaç

Gokdeniz Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gokdeniz Yilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Gokdeniz Yilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gokdeniz Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Samsunspor U19

5 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

21 Eylül 2020 yılında Antalyaspor U19

5 Ekim 2020 yılında Bodrumspor

30 Haziran 2021 yılında Antalyaspor U19

11 Temmuz 2021 yılında Büyük Anadolu

31 Ağu 2022 yılında Çatalcaspor

Gokdeniz Yilmaz kimdir

Gokdeniz Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gokdeniz Yilmaz şuan Çatalcaspor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Gokdeniz Yilmaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U16 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gokdeniz Yilmaz nereli

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