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  3. Gökhan Argın kimdir? | Aleyna Ağgül'ün intihar olayında şüpheli Gökhan Argın tutuklandı mı?

Gökhan Argın kimdir? | Aleyna Ağgül'ün intihar olayında şüpheli Gökhan Argın tutuklandı mı?

Aleyna Ağgül'ün intihar notunda "Ölümümden sorumlu" dediği Gökhan Argın'a ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Çıkan haberler sonrası Gökhan Argın kimdir? | Aleyna Ağgül'ün intihar olayında şüpheli Gökhan Argın tutuklandı mı? sorularının yanıtı merak edildi. Detaylar haberimizde...

Gökhan Argın kimdir? | Aleyna Ağgül'ün intihar olayında şüpheli Gökhan Argın tutuklandı mı?

Aleyna Ağgül ölmeden bir gün önce Gökhan Argın hakkında emniyete şikayette bulunmuştu. Gökhan Argın ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Gökhan Argın kimdir? | Aleyna Ağgül'ün intihar olayında şüpheli Gökhan Argın tutuklandı mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

GÖKHAN ARGIN KİMDİR?

Gökhan Argın 43 yaşındadır. Aleyna Ağgül, ölümünden bir gün önce Gökhan Argın hakkında 'şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal’ suçlamasıyla şikayetçi olduğu öğrenilmişti. Bunun dışında Ağgül'ün geçen sene Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheli Gökhan Argın hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulunduğu, daha sonra ise şikayetini geri aldığı tespit edilmişti.

ALEYNA AĞGÜL'ÜN İNTİHAR OLAYINDA ŞÜPHELİ GÖKHAN ARGIN TUTUKLANDI MI?

Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aleyna'nın ölmeden önce bıraktığı notta işaret ettiği 42 yaşındaki Gökhan Argın, tutuklanarak cezavine gönderildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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